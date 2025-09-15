Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı

Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren baba, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü maganda tarafından tokat atılarak darbedilirken sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ortalığı ayağa kaldıran görüntüler...İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi.Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan cip sürücüsü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat atarak darbetti.Yaşanan vahşet anları kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Görüntülerde sergilenen davranışın asla kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir.