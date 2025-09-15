  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yangın Çıkaran Çocuk Koruma Altına Alındı!

Nilüfer ilçesinde markette yangın çıkaran ve yakalanan çocuğun daha önce de yangın çıkardığı belirlendi. Savcılık, çocuğun yurda teslim edilmesini ve ailesi hakkında işlem yapılmasını istedi.

Ekleme: 15.09.2025 - 12:47 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:55 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
Yangın Çıkaran Çocuk Koruma Altına Alındı!Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir markette, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 10 yaşındaki M.R.K, raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyon dumanla kaplandı.

Market çalışanları ve itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Çıkaran Çocuk Koruma Altına Alındı!

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞTI

Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen M.R.K, polis tarafından kısa süre içinde yakalandı. Araştırmada, çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde otluk alandaki yangının da faili olduğu ve daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem gördüğü ortaya çıktı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığı, yaşı küçük çocuğun yurda teslim edilmesini ve ailesi hakkında ‘aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılmasını talimat verdi.

Marketin kundaklanma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.