CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Kurultay Davası'ydı… Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 'şaibe' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Öyle ki CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın başvurusu sonrası açılan davada kurultaya kurultaya irade fesadı karıştırıldığı ve oy karlığında delegelere ev, araba, telefon, tablet ve bavullar dolusu para verildiği iddiası ortaya atılmıştı.Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede para karşılığı oy kullanıldığı belirtilirken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için 'mağdur' sıfatı kullanıldı. Ayrıca eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkemede 'mutlak butlan' kararının çıkması ihmali giderek arttı.Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi ihtimali ise genel merkezi karıştırdı. Özgür Özel ve yönetimi şaibeli şekilde aldıkları koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na geri vermemek için apar topar olağanüstü kurultay kararı almıştı. Ancak Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı.Gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek davaya kilitlenmişken 900'ün üzerindeki delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullanmıştı.Bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen şaibeli kurultay davasına yönelik duruşmada ise mahkeme kararını açıkladı. Duruşma 24 Ekim'e ertelenirken, herkes 21 Eylül'de yeniden kurultaya gidecek CHP'nin bundan sonra ne yapacağını merak etmeye başladı.Öyle ki Lütfü Savaş'ın avukatının 21 Eylül'de gerçekleşecek olan 22. Olağanüstü Kurultay durdurulsun talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildiği vurgulandı. Yani CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek. 24 Ekim'de gerçekleşecek şaibeli Kurultay iptal davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül'de yapılacak olan Olağanüstü Kurultay da geçersiz sayılacak.