3 Kelime Yasaklandı! Sebebi İlginç...

Totaliter lider Kim Jong-Un'un Kuzey Kore'de aldığı kararlar dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor. Kim, son olarak ülke genelinde 'hamburger, karaoke ve dondurma' kelimelerinin kullanımını yasakladı. Bu 3 kelimenin yasaklanmasının sebebi ise batı yönelimli olması.

3 KELİME YASAKLANDI

İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, 'hamburger', 'dondurma' ve 'karaoke' kelimelerini yasakladı.

Yasaklanan 3 kelimenin muadilleriyle değiştirilmesi gündemde.

FARKLI KELİMELERLE DEĞİŞTİRİLDİLER

Alınan karar sonrası 'hamburger' kelimesi 'dajin-gogi gyeopppang' (kıymalı çift ekmek), 'dondurma' ise 'eseukimo' ile değiştirildi.

Vatandaşlar karaoke makinelerine ise 'ekran üstü eşlik makineler' demek zorunda kalacak.