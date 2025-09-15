3 Kelime Yasaklandı! Sebebi İlginç...

Totaliter lider Kim Jong-Un'un Kuzey Kore'de aldığı kararlar dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor. Kim, son olarak ülke genelinde 'hamburger, karaoke ve dondurma' kelimelerinin kullanımını yasakladı. Bu 3 kelimenin yasaklanmasının sebebi ise batı yönelimli olması.

Dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'de lider Kim Jong-Un yine çok konuşulacak bir karar aldı. Ülke çapında 3 kelimenin kullanımı yasaklanırken, bu kelimeler muadilleriyle değiştirildi.İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, 'hamburger', 'dondurma' ve 'karaoke' kelimelerini yasakladı.Yasaklanan 3 kelimenin muadilleriyle değiştirilmesi gündemde.Alınan karar sonrası 'hamburger' kelimesi 'dajin-gogi gyeopppang' (kıymalı çift ekmek), 'dondurma' ise 'eseukimo' ile değiştirildi.Vatandaşlar karaoke makinelerine ise 'ekran üstü eşlik makineler' demek zorunda kalacak.