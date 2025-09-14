Gürsel Tekin Konuştu! 'Çaycı Diyorlar'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğuna karar veren mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.İstanbul İl Başkanlığı seçiminlerinde delegelere para verildiğine mahkeme tarafından kanaat getirilmesinin ardından göreve atanan Tekin, çalışmalarına başladı.Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki il binasında yokken açıklama yapan Özgür Özel, sert ifadeler kullandı.'Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıyıdan geliyorlar. Binaya polisle geliyorlar, biz gidince kaçıyorlar.' diyen Özel'e Gürsel Tekin bugün cevap verdi.Özel'in sözlerini yakıştıramadığını ve bu nedenle de kendisiyle bu saatten sonra görüşmeyeceğini söyleyen Gürsel Tekin, 'Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Hepsine hakkım haram olsun' dedi.'Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel'in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır.Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.' diyen Tekin devam eden açıklamalarında şöyle konuştu:'Biz sosyal demokrat bir partiyiz, emekten yana bir partiyiz. Şimdi biraz önce kahvaltı yaparken bir garson kardeşim sitem eti haklı olarak. Sosyal medyada bana saldırıyorsunuz. Kala kala elinizde ne kalmıştır garsonluk, çaycılık. Hizmet sektörü çok şerefli bir iştir.Bana ne söyleyecekseniz söyleyin, milyonlarca kardeşlerime benim üzerimden hareket etmeyini küçümsemeyin. Biliyoruz kafalarınız faşist. Bu faşist kafalardan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Biz Aziz'in arkadaşı olmak diye mi suç işledik. Bizim gücümüz garsonluğa, çaycılığa yetmiş.Parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz. Yapmayın, ben sizin ağabeyinizim. Buna da son verin. Ben de inşallah davet bekliyorum. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşmem olmayacak.Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhlattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı yuhlattınız.'Kısa süre içerisinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Olmamış yalanlarla gaza getirip bize saldırtmalar falan, umarım bu son olur.'Ankara'daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın.