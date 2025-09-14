CHP'de Korku Nöbeti! Mutlak Butlan Telaşı...

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması yarın görülecek. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.Genel merkez kanadı ise böyle bir gelişme yaşanması halinde parti binasını Kılıçdaroğlu'na teslim etmeme kararı aldı. Bu kapsamda olası bir mutlak butlan kararı halinde parti yönetiminin genel merkez içerisinde direneceği ve emniyet güçleri ile karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.Bugüne kadar mahkeme kararını çıkmaza sokabilmek için atılmadık adım bırakmayan CHP, bu akşam saat 17.00'de Ankara Anadolu Meydanı'nda son bir miting düzenleyecek. Mitingde 'direniş' ve 'mücadele' teması işlenecek.Edinilen bilgilere göre genel merkez, başta gençlik kolları olmak üzere 81 ilden örgüt üyelerini bu miting için Ankara'ya çağırdı. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlıklarının otobüsler kaldırarak binlerce partiliyi başkente taşıyacağı öğrenildi.Yurt genelinden çağrılan örgüt üyelerinin, yarınki duruşmadan sonuç çıkıncaya kadar Ankara'da bekletileceği iddia ediliyor. Genel merkezin olası bir mutlak butlan kararı durumunda özellikle gençlik kolları üyelerini genel merkez önüne çağırarak parti binasına kalkan yapacağı da öne sürülüyor.Katıldığı son yayında genel merkezi teslim etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. 6 gün genel merkezimizde otururuz.Gelmek isteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz' dedi. Öte yandan mitingden birkaç gün önce 0312 numaralı hatlardan aranan Ankaralılar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefonu açan vatandaşlar, Özgür Özel'in ses kaydı ile karşılaştı.Özel'in bu ses kaydında başkentlileri kendi mitingine davet ettiği görüldü. Söz konusu hamle, birçok vatandaşın tepkisini çekti. Bazı kesimler ise 'Bu para nereden geliyor?' eleştirisini yöneltti.Partide sonu gelmeyen 'mutlak butlan' korkusu sebebiyle bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve örgüt mensupları da muhtemel bir ara karar ihtimaline karşı uzun süredir genel merkezde nöbet tutuyor.Söz konusu nöbetin pazartesi günkü duruşma sonuna kadar devam etmesi kararlaştırıldı. Öte yandan bu süreçte Ankara'daki partililerden de zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları istendi.