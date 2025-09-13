Poligonlara 'suça sürüklenen çocuk' ayarı! Artık atış yapamayacaklar

Mevcut yasalara göre, 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış poligonlarının sunduğu hizmetlerden faydalanabilir. Atış yapmak isteyenler, poligona ait ruhsatlı silahları ve mermileri kullanarak güvenli bir ortamda atış talimi yapabilirler.Eğer daha önce hiç silah kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Atış poligonları, ilk defa atış yapacak olanlara özel hizmetler sunar. Deneyimli ve uzman personel, atış öncesinde kısa bir eğitim vererek temel güvenlik kurallarını ve doğru atış tekniklerini öğretir. Bu eğitim sayesinde, herkes güvenli bir şekilde atış deneyimi yaşayabilir.Evet, eğer geçerli bir taşıma veya bulundurma ruhsatına sahipseniz, kendi silahınız ve mermilerinizle atış poligonunda talim yapabilirsiniz. Bu durumda yalnızca poligon kullanım ücretini ödemeniz yeterli olur.Ancak, güvenlik gereği, poligona giriş yaparken silah ruhsatınızı veya geçerli bir kimlik belgenizi ibraz etmeniz zorunludur. Unutulmamalıdır ki, yasalara göre ruhsat sahibinden başka hiç kimse o silahı kullanamaz.Kesinlikle hayır. Atış poligonlarının katı kurallarından biri de budur. Hiçbir şekilde insan, hayvan, bitki veya herhangi bir canlının fotoğrafı hedef olarak kullanılamaz. Bu kural, atış sporunun etik değerlere uygun ve sorumlu bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.Bu yeni düzenleme ile birlikte, atış sporlarına olan ilgi artarken, güvenlik standartlarının da en üst seviyede tutulması hedefleniyor.