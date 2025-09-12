CHP'li Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yapılan aramalarda 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

CHP'nin yolsuzluk skandalları bitmek bilmiyor.Geçtiğimiz aylarda Antalya'da, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet aldığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.Soruşturma derinleştikçe yeni skandallar ortaya çıkıyor.BAŞKANIN YEĞENİ RÜŞVETİ İTİRAF ETTİBelediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, soruşturma kapsamında itiraflarda bulundu.Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.PARALARI DEPODA SAKLAMIŞLARBu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu. Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTISavcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon euro ve 153 bin 160 dolar nakit para bulundu.YENİ GÖZALTILAR OLABİLİREle geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyütürken Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor.