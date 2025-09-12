Altında Durum Ne? Yatırımcıları İlgilendiren Haber...

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yeni günün ilk rakamları geldi. İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve ons altın fiyatıyla ilgili tüm detaylar.12 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, altın fiyatlarında dikkat çekici bir dalgalanma gözlemlenmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmıştır.Güncel verilere göre, gram altın fiyatı 4 bin 861 TL olarak işlem görmektedir.Ons altın fiyatı ise 151 bin 203 TL seviyesindedir. Bu durum, uluslararası piyasalarda altın talebinin arttığını göstermektedir.Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altın ve yarım altın fiyatları sırasıyla 7 bin 948 TL ve 15 bin 897 TL olarak belirlenmiştir.Cumhuriyet altınının fiyatı 32 bin 990 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu, bu kategorideki en yüksek fiyatlardan biridir.Gremse altın fiyatları 80 bin 181 TL'den işlem görmektedir. Ata altın fiyatı 33 bin 145 TL, ziynet altını ise 31 bin 697 TL seviyesindedir.Bu değerler, yatırım için farklı seçenekler arayan bireyler için geniş bir yelpaze sunmaktadır. Altın, geleneksel olarak bir değer saklama aracı olarak görülmektedir. Birçok yatırımcı için günümüzde de bu özelliğini korumaktadır.