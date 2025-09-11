CHP İzmir'i Perişan Etmeye Devam Ediyor!

Buca Belediyesi'nde aylardır süren maaş krizi belediye çatısı altında görev yapan yaklaşık 2 bin işçinin sabrını taşırdı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sözünde durmayın artık olan işçilerle vatandaşa oldu.Önceki gün akşam saatlerinde belediye hizmet binasını işgal edip giriş çıkışları kapatan işçiler Başkan Duman'ın makam odasında önünde başlattıkları oturma eylemine bugünde devam etti.Belediyede örgütlü Genel İş Şendikası İzmir 6 nolu sube Başkanı Değer Yıldız İşçilerin Haziran Temmuz ve Ağustos ayı maaşları ile toplu sözleşme kaynaklı geriye dönük alacaklarıni alamadıklarını belirtti. Gıda kartlarına da yükleme yapıl.adığıni ifade eden Yılğiz, en az 2 maaş yatana kadar iş bırakma ve oturma eylemine devam edeceklerini altını çizdi. Bu arada İşçilerin Önceki gece olduğu gibi dün gece de belediye binasını terk etmedikleri öğrenildi.Belediye koridorlarında bunlar yaşanırken ilçe cadde sokakları da çöp yığınları ile doldu. Biriken çöpler sıcak havanında etkisi ile insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Çöplerin bir an önce toplanmasını isteyen Bucalılar yaşananlara isyan etti.Buca'da bunlar yaşanırken zKarşıyaka Belediyesinde de 5 aylık maaşları ödenmeyen Kent A. S işcileri de işte bıraktı. Beledite temizlik işleri araçlarını bulunduğu şantiyede iş bırakıp oturma eylemi başlatan işçiler alacaklarının bir an önce ödenmesini talep etti. Eylem nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmasına Buca'da yaşanan bildik görüntüler Karşıyaka da da yaşanmaya başladı. Cadde ve sokaklarda çöp birikintileri oluştu. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterip çöplerin toplanmasını istedi