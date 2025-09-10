Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 17 Gözaltı! O İsimde Listede

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu düzenlendi. Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alınırken şüpheliler arasında belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu da öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni rüşvet operasyonu düzenlendi.Operasyon kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen yeni operasyonlarda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 17 kişinin yakalandığı öğrenildi.Gözaltına alınan kişiler arasında belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Yıldız M., Zeynep K., iş insanı Emin H., Bilal S., İsmail E., Fırat A., Halil A., Çağrı G., Kaan K., Oktay A., Levent Ş., Halil K., Salih A., Emin A., İmrahim E., gözaltına alındı. S.E., T.S.,ve H.A.'nın ise arananlar arasında olduğu öğrenildi.