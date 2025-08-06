Dur ihtarına uymadı! Polis otomobiline çarptı

Adana Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Apartmanı izlemeye alan ekipler, 2 Ağustos'ta şüpheli Deniz Ç.'nin daireye girdiğini tespit etti.Bir süre sonra apartmandan çıkarak otomobiline binen Deniz Ç., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Ekibin takip ettiği Deniz Ç., caddeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, sivil polis otomobiline çarparak durdu.Araçtan inen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada apartman dairesine operasyon düzenleyen ekipler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Abdullah H. ve Ömer Ö. ile Uğurcan T. ve Sıla K.'yi gözaltına aldı.Dairede yapılan aramada 68 gram metamfetamin, 500 gram uyuşturucu madde üretmeye yarayacak miktarda amfetamin, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah H. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Ömer Ö. adli kontrol şartı, diğer 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.