Diyarbakır’da acı son! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği sırada akıma kapıldı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde 39 yaşındaki Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Mehmet T.'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet T.'nin su tahliyesi yapmak için makineyi tuttuğu, ardından akıma kapılarak yığıldığı anlar yer aldı.