Motokuryeye dehşeti davası başladı: Tutuklu sürücüden “can güvenliği” savunması

Pendik'te 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıkmış, iddiaya göre motokurye Fatih Ferah, otomobilin sağ aynasını kırmıştı. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırmıştı. Ağır yaralanan motokuryenin 9 kemiğinin kırıldığı belirlenirken şüpheli sürücü Vedat Kızıl tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kızıl hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.'KAÇMAK İSTERKEN VURDUM'İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Vedat Kızıl ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında ise, 'İddia edilen suçu kabul etmiyorum. Öldürmeye kastım olmamıştır. O gün eve gidecekken ticari taksi ile atışmamız oldu. Bana küfür etti. Aracını sağ çek dedi. Sonrasında iki motosikletli beni takip etti. Aralarından sıyrılıp evime varmaya çalıştım. Motosikletlilerden biri önümü kesti. Can ve mal güvenliğim tehlike altındaydı. Bulunduğum durumdan kaçmak istedim bu esnada önümü kesen motorcuya çarpmış bulundum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.'SİNİRLE AYNASINI KIRDIM'Mağdur Fatih Ferah ise, 'Siparişimi almış seyir ediyordum. Bir motorcunun sanığa küfür ettiğini duydum. Olaydaki iki taksiciyi de tanımıyorum. Destek olmak için dahil olmak istedim. Önce motoruma çarptı ve ilk olay yerinden kaçtı. Ben senin kavganı ayırdım abi ne yapıyorsun diye bağırdım. Peşinden gittim sağ çek tutanak tutalım dedim. Yanlış bir şey yaptım sinirle aynasını kırdım. Sonrasında son sürat gazı kökledi beni sıkıştırdı. Nefesim kesildi. Şikayetçiyim' dedi.TUTUKLULUK DEVAM EDECEKMahkeme heyeti tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.