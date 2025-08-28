Milli İHA’lar Aksungur ve Akıncı Afyon semalarında

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde bir kez daha milli birlik ve beraberliğin adresi oldu. Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar, sadece tarihi bir hatıranın yeniden canlandırılmasıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ortaya koyan görkemli bir şölene dönüştü. Kutlamalarda gökyüzünün yıldızı ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan milli insansız hava araçları Aksungur ve Akıncı oldu. Sessiz ama etkili geçişleriyle Afyonkarahisar semalarında süzülen milli İHA'lar, binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı.VALİ YİĞİTBAŞI: 'GURUR DOLU BİR HAFTAYI YAŞIYORUZ'Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada kutlamaların coşkusuna ortak oldu. Normalde konuşma planı olmadığını ancak duygularını paylaşmak istediğini belirten Yiğitbaşı, şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten çok coşku dolu, çok gurur dolu bir haftayı idrak ediyoruz. 25 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar süren programlarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüylerimizi diken diken eden etkinliklerle dolu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi olarak görev yapmak benim için ayrı bir gurur vesilesi.' Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası olan Kocatepe'de gerçekleştirilen törenlere de değinerek Milli Savunma Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.'MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZİN GURURU GÖKYÜZÜNDE'Vali Yiğitbaşı, özellikle Aksungur ve Akıncı'nın uçuşlarına dikkat çekerek, bu gösterinin Türkiye'nin geldiği savunma sanayi seviyesini ortaya koyduğunu vurguladı: 'SOLOTÜRK gösterileri gürültüsüyle heyecanlandırırken, Aksungur ve Akıncı'nın sessiz ve etkili geçişleri bize milli savunmamızın ulaştığı yüksek noktayı gösterdi. Bugün burada, gençlerimize özgüven aşılayan, milletimize gurur yaşatan eserlerimizi hep birlikte izledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milli ve yerli savunma sanayimize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum.'ZAFER MÜZESİ VE ETHEM SERGİSİ YENİDEN HAYAT BULDUKutlamalar kapsamında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlarının yapıldığı Zafer Müzesi'nin restorasyonu tamamlanarak yeniden açıldı. Ayrıca Afyonkarahisarlı fotoğrafçı Ethem Tem'in Atatürk'ün simgeleşmiş fotoğrafını ölümsüzleştirdiği 'Ethem Sergisi' de vatandaşlarla buluştu. Serginin ilerleyen yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında da açılması planlanıyor.'AFYONKARAHİSAR MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN KİLİT ŞEHRİ'Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Yiğitbaşı şu mesajı verdi: 'Bu ülke geçmişte milli ve manevi değerler üzerinden ayrıştırıldı. Oysa biz böyle özel günlerde birbirimize daha da kenetlenmeli, gençlerimize bu ruhu aşılamalıyız. Afyonkarahisar milli birlik ve beraberliğin kilit şehri olarak tüm Türkiye'ye örnek olsun. Tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla anıyorum.'