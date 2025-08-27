Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen, kripto ve uyuşturucu baronu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'den sponsorluk aldığı söylenen Özlem Gürses 'haciz' şokuyla sarsıldı.Youtube yayınlarından, aldığı sponsorlardan ve CHP'den gelen fonlarla milyonlar kazanan Gürses'in yanında çalışan Aytül Yükselici'nin sigorta primlerini yatırmadığı, ödemelerini yapmadığı ortaya çıktı.İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIYükselici 1.145.715,93 TL'lik ödemesini alamadığı ve sigorta primlerinin yatırılmadığını gerekçe göstererek adli kanallara başvurdu.Hakkında icra takibi başlatılan Özlem Gürses'in mal varlığına el konuldu.İKİ ARABA VE İKİ TAŞINMAZA HACİZİstanbul 4. Anadolu İcra Dairesi'nde görülen davada Gürses'in adına kayıtlı 34 plaka iki araca haciz uygulandı.Yine Özlem Gürses'in sahibi olduğu iki adet taşınmaza şerh kondu.'SAMİYE ÖZLEM GÜRSES'Resmi evraklarda Özlem Gürses'in gerçek adının Samiye Özlem Gürses olduğu gözlemlendi.ÖZLEM GÜRSES KRİPTO VE UYUŞTURUCU BARONUNDAN SPONSORLUK ALDI MI?Bilindiği üzere ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. İçer hakkında yapılan tahkikatta kara para ağı deşifre oldu.ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olduğu ortaya çıktı.İçer'in Özlem Gürses'e de sponsor olduğu iddia ediliyor.