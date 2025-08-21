Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık: Soruşturma başladı

Kapadokya'ya gelen turistlerin bazılarının saygısız hareketleri dikkat çekti.UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.TEPKİ ÇEKTİTuristin hareketlerinin sosyal medyada yayılmasının üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.Türk bayrağının bulunduğunu direkte dans yapan turistin görüntülerinin yayılmasının ardından da Nevşehir Valiliği hızla harekete geçti.ADLİ TAHKİKAT BAŞLADINevşehir Valiliği, görüntülerin yayılması üzerine yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:'Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.'KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR'Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.