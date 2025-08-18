İzmir açıklarında göçmen faciası: 4 ölü

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bottan denize düşenler olduğu ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 bot sevk edildi.Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen göçmenler için çalışmalar devam ediyor.Arama kurtarma faaliyetlerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek veriyor.