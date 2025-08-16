Bakanlık harekete geçti! Hepsi toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, kullanımı sağlık açısından tehlikeli olabilecek ürünleri listelediği "güvensiz ürünler listesi"ni güncelledi.Son yapılan güncellemeyle listeye çocuk eşofman takımı, oda kokusu ve lavabo açıcı dahil edildi.Alya marka çocuk eşofman takımı, standarda aykırı büzme ipi olmasından dolayı yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle listeye dahil edildi. Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.Loris marka dekoratif bambu çubuklu oda parfümünün sağlık riski taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.Chakra marka çubuklu oda kokusu da sağlık riski taşıdığı için listeye dahil edildi.Üniversal marka lavabo açıcının kimyasal riski taşıması ve çocuk emniyet kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması sebebiyle piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.