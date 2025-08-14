Uyarılara uymadı: Geriye olayın görüntüleri kaldı

‘Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, bir restoranın balkon kısmından baraj gölüne atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir'i fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı kurtarma ekipleri sevk edildi.Dalgıçlar, uzun uğraşların ardından Demir'in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Ailenin feryatları yürek dağlarken, su altı çalışmaları da kameraya yansıdıHaberi alır almaz olay yerine gelen Demir'in ailesi, cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatları yürekleri dağlarken, dalgıç ekiplerinin su altındaki çalışmaları sırasında Demir'in sudan çıkarılma anları da kameralara yansıdı.Görüntülerde, Demir'in göle atladığı andan itibaren suyun dibinde cansız bedenine ulaşılması ve bulunduğu yerden çıkarılması anbean yer aldı.