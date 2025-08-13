Giresun'da korkunç kaza! Aracın sürücüsü kurtarılamadı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda otomobil sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Refüje çarpan ve yan yatan araç bir anda alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ahmet Güner, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.