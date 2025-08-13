  • USD: 40,66 - 40,73
Giresun'da korkunç kaza! Aracın sürücüsü kurtarılamadı

Giresun’un Espiye ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 13.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Giresun'da korkunç kaza! Aracın sürücüsü kurtarılamadıGiresun'un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda otomobil sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü yanarak can verdi
Refüje çarpan ve yan yatan araç bir anda alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ahmet Güner, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

