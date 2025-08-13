Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmişti. Açıklanan verilere göre ABD'de TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Bu gelişmeyle piyasalar hareketlendi.Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 4.389,28 TL'den, çeyrek altın ise 7.235,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 13 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.388,83Satış 4.389,28Alış 7.166,00Satış 7.235,00Alış 14.342,00Satış 14.477,00Alış 28.596,00Satış 28.821,00Alış 3.350,52Satış 3.350,88