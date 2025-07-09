Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda ABD ile diğer ülkeler arasındaki tarife belirsizlikleri nedeniyle dalgalanmalar yaşanıyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 285 bin 993,5 lira oldu. Altın yeni güne ise düşüşle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.241,53 TL'den, çeyrek altın ise 6.972,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 9 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.241,10Satış 4.241,53Alış 6.911,00Satış 6.972,00Alış 13.821,00Satış 13.944,00Alış 27.557,00Satış 27.759,00Alış 3.295,14Satış 3.295,53