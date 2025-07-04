  • USD: 39,68 - 39,75
  • EURO: 46,80 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eskişehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 18 kadın gözaltında

Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarından 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekleme: 4.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 4.07.2025 - 13:01 / Editör: Damla Şen Demirkaya
Eskişehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 18 kadın gözaltındaEskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 4 masaj salonu ve 4 eve yapılan baskınlarda; 18'i kadın 19 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer teminiyle suçlanıyo