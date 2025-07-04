Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Analistler, ABD'deki mali politika adımları ve jeopolitik risklerin altına olan talebi artırdığını belirtiyor.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 4.282 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuluyor.Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında düşüşle 4.258 liradan tamamlamıştı.Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artış göstererek 4.282 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuldu.Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 artışla 3.343 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:Alış: 4.245Satış: 4.282Alış: 3.325Satış: 3.326Alış: 7.114Satış: 7.260Alış: 29.290Satış: 29.580Alış: 28.755Satış: 29.044Alış: 14.232Satış: 14.522