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Beyaz Gazete
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Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Analistler, ABD'deki mali politika adımları ve jeopolitik risklerin altına olan talebi artırdığını belirtiyor.

Ekleme: 4.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 4.07.2025 - 13:09 / Editör: Damla Şen Demirkaya
Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 4.282 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuluyor.

DÜN ALTIN DEĞER KAYBETMİŞTİ

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında düşüşle 4.258 liradan tamamlamıştı.

ALTININ GRAM FİYATINDA YENİ GÜNDE ARTIŞ

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artış göstererek 4.282 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuldu.

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

ALTININ ONS FİYATI 3.343 DOLARA YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 artışla 3.343 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.245

Satış: 4.282

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.325

Satış: 3.326

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.114

Satış: 7.260

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 29.290

Satış: 29.580

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.755

Satış: 29.044

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.232

Satış: 14.522