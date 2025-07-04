Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Analistler, ABD'deki mali politika adımları ve jeopolitik risklerin altına olan talebi artırdığını belirtiyor.
Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 4.282 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuluyor.
DÜN ALTIN DEĞER KAYBETMİŞTİ
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında düşüşle 4.258 liradan tamamlamıştı.
ALTININ GRAM FİYATINDA YENİ GÜNDE ARTIŞ
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artış göstererek 4.282 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuldu.
ALTININ ONS FİYATI 3.343 DOLARA YÜKSELDİ
Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 artışla 3.343 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.245
Satış: 4.282
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.325
Satış: 3.326
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.114
Satış: 7.260
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.290
Satış: 29.580
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.755
Satış: 29.044
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.232
Satış: 14.522
DÜN ALTIN DEĞER KAYBETMİŞTİ
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 oranında düşüşle 4.258 liradan tamamlamıştı.
ALTININ GRAM FİYATINDA YENİ GÜNDE ARTIŞ
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artış göstererek 4.282 liraya ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.010 liradan, cumhuriyet altını ise 27.890 liradan satışa sunuldu.
ALTININ ONS FİYATI 3.343 DOLARA YÜKSELDİ
Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 artışla 3.343 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.245
Satış: 4.282
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.325
Satış: 3.326
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.114
Satış: 7.260
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.290
Satış: 29.580
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.755
Satış: 29.044
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.232
Satış: 14.522