Sakarya'da korkunç kaza! 2 kardeşin acı sonu

Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil beton direğe saplandı. Aracın kağıt gibi ezildiği kazada 14 yaşındaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.

Feci kaza, Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (14) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.