Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Piyasalarında merakla beklediği ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Karardan sonra altın piyasası yeni güne nasıl başladı? İşte 31 Temmuz 2025 gram altın, ons altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları...
ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın piyasasında düşüş yaşandı.
Serbest piyasada gram altın güne 4.300,04 TL'den, çeyrek altın ise 7.092,00 TL seviyesinden başladı. İşte 31 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
31 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.299,61
Satış 4.300,04
31 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.026,00
Satış 7.092,00
31 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.052,00
Satış 14.185,00
31 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.018,00
Satış 28.240,00
31 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?
Alış 3.294,26 dolar
Satış 3.294,64 dolar
Serbest piyasada gram altın güne 4.300,04 TL'den, çeyrek altın ise 7.092,00 TL seviyesinden başladı. İşte 31 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
31 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.299,61
Satış 4.300,04
31 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.026,00
Satış 7.092,00
31 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.052,00
Satış 14.185,00
31 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.018,00
Satış 28.240,00
31 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?
Alış 3.294,26 dolar
Satış 3.294,64 dolar