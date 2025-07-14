Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın 4.337,24 liradan çeyrek altın ise 7.092,00 liradan işlem görüyor. İşte 14 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle hareketlilik sürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı.Serbest piyasada gram altın4.337,24 TL'den, çeyrek altın ise 7.092,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 14 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.336,67Satış 4.337,24Alış 7.018,00Satış 7.092,00Alış 14.034,00Satış 14.180,00Alış 27.982,00Satış 28.230,00Satış 3.354,80