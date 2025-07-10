Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Bursa' operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bursa başta olmak üzere 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen operasyonlarda 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapıldı, 304 torbacıyı yakaladı.Yerlikaya operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı:Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü.Bu 4 ay boyunca, adeta BURSA'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.Ve düğmeye bastık.3 bin 190 polis,452 ekip,2 helikopter,22 narkotik dedektör köpeği,4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.