Prof. Dr. Naci Görür Kimdir? Kaç Yaşında? İşte Hayatı ve Bilimsel Çalışmaları

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olarak sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu nedenle deprem bilimi ve bu alanda uzmanlaşmış isimler toplumda büyük önem taşıyor. Son yıllarda özellikle İstanbul ve Marmara depremine dair uyarılarıyla gündeme gelen bilim insanlarından biri de Prof. Dr. Naci Görür. Peki, Naci Görür kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi çalışmalarıyla tanınıyor?

Prof. Dr. Naci Görür, 9 Eylül 1947 tarihinde Elazığ'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşında olan Görür, ülkemizin önde gelen jeoloji uzmanları arasında yer alıyor.Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 1971 yılında yüksek mühendis unvanını alan Görür, doktora eğitimi için İngiltere'ye gitti ve 1977 yılında dünyaca ünlü Imperial College London'dan doktorasını aldı.Türkiye'ye 1978 yılında dönen Prof. Dr. Görür, İTÜ'de akademik çalışmalarını sürdürdü. 1983 yılında doçent, 1989'da ise profesör unvanını kazandı. 1997-2000 yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.Naci Görür, sedimantoloji (tortul kayaç bilimi) ve deniz jeolojisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle Marmara Denizi'ndeki fay hatları üzerine yaptığı bilimsel araştırmalarla tanınır. Görür, İstanbul ve çevresinde beklenen büyük Marmara depremine dikkat çeken uyarılarıyla halkı sürekli olarak bilgilendiriyor.Yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmalarıyla da öne çıkan Görür, deprem risklerine karşı bilinçlendirme konusunda önemli bir rol üstleniyor.1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazanan Görür, 2004 yılında ise uluslararası alanda prestijli bir ödül olan NATO Bilim Ödülü'ne layık görüldü. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçildi ancak 2011 yılında bu kurumdan ayrılarak çalışmalarını Bilim Akademisi asli üyesi olarak sürdürmeye başladı.