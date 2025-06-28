CHP'de mutlak butlan gerginliği! '70 vekil Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebilir'

Gazeteci Sinan Burhan, Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın sunduğu Şimdi Ne Olacak? programına katılarak CHP kulislerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, gündemdeki “Mutlak Butlan” davası sonrası yaşanabilecek parti içi kırılmadan bahsederek, Pazartesi günü çıkabilecek bir kararla mevcut milletvekillerinden en az 70'inin Kemal Kılıçdaroğlu saflarına kayabileceğini belirttiGazeteci Sinan Burhan, Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın sunduğu Şimdi Ne Olacak? programına telefonla bağlanarak, CHP kulislerinde konuşulan çok çarpıcı iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Parti içinde yaşanabilecek olası bir milletvekili ayrışmasına dikkat çeken Burhan, Pazartesi günü çıkabilecek olası bir Mutlak Butlan kararının büyük bir etki yaratacağını öne sürdü.“O milletvekili Kemal Bey'e destek oldu dedik ya, eğer pazartesi günü ben çıkacağını zannetmiyorum ama velev ki çıksın, bu milletvekili sayısı 60'ı 70'i bulur. Şu anki mevcut milletvekillerinin, ben buradan CHP milletvekillerine de sesleneyim. Onlar Kemal Bey'in yanında olsalar da olmasalar da en az 70 milletvekili Özgür Özel ve ekip bir tarafında zaten listeye konulmayacak. Bu isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu düşünüyorlar. Kendi ekibini, kendi kadrolarını kurmak istiyorlar. O yüzden bu milletvekillerine zaten yer vermeyecekler. Eğer Pazartesi günü Mutlak Butlan kararı çıkarsa en az 70 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçer. Zaten Özgür Bey onlara vekil yapmayacak.”Sinan Burhan'ın bu açıklamaları, CHP içinde yeni bir kırılmanın habercisi olarak yorumlandı.