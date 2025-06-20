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Kamyonet dereye uçtu! Yaralılar var

Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Ekleme: 20.06.2025 - 09:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Kamyonet dereye uçtu! Yaralılar varVan'da Başkale ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde 06 BY 9772 palakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik köprüden dereye uçtu.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.