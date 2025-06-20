Kamyonet dereye uçtu! Yaralılar var
Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Van'da Başkale ilçesinde Albayrak Mahallesi'nde 06 BY 9772 palakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik köprüden dereye uçtu.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan şahıslar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.