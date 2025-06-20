Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.Kentteki okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerinde öğrenciler heyecan yaşarken, veliler de bu sevince ortak oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, öğrencilerin sevincine ortak oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum.