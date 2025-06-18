Kütahya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.22 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11.89 km olarak ölçüldü.