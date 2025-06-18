  • USD: 39,42 - 39,49
  • EURO: 45,36 - 45,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kütahya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 18.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştıTürkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.22 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11.89 km olarak ölçüldü.

Kütahya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı