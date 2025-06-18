Antalya'da kahreden olay! Sulama kanalında can verdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalı kenarında meydana gelen olayda; Raşit Akdeniz (46), arkadaşı Ali Uyanık'ı (70) evine bırakmak üzere otomobiliyle yola çıktı. Gece saat 23.30 sıralarında kanal kenarındaki yoldan seyir halindeyken köprüye dönmek isteyen Akdeniz, direksiyon kontrolünü kaybedince otomobil ile sulama kanalına uçtu.Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde sinir krizi geçiren aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı kişiler baygınlık geçirdi. Akdeniz'in, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra Uyanık'ı evine bırakmaya çalıştığı, kazanın da Uyanık'ın evine yalnızca 50 metre kala meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, jandarma, savcı ve adli tabip incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.