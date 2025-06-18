Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle piyasalarda karışık bir seyir hakim. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 318 bin lira, en yüksek 4 milyon 335 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,7 azalışla 4 milyon 325 bin lira oldu. Altın fiyatları yeni güne ise yükselişle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.308,31 TL'den, çeyrek altın ise 7.151,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 18 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.307,91Satış 4.308,31Alış 7.080,00Satış 7.151,00Alış 14.164,00Satış 14.306,00Alış 28.241,00Satış 28.479,00Alış 3.391,01 dolarSatış 3.391,39 dolar