Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.