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Beyaz Gazete
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Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 17.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.