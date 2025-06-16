iPhone Pil Ömrünü Uçuran Gizli Ayar! iPhone Şarj Sorununa Kesin Çözüm

iOS işletim sistemi içinde yer alan gizli bir özellik sayesinde iPhone'unuzun pil ömrünü gözle görülür şekilde uzatabilirsiniz. Özellikle eski iPhone modellerinde bu ayarın etkisi daha da belirgin.1. Ayarlar menüsüne girin2. Erişilebilirlik > Hareket bölümüne gidin3. “Hareketi Azalt” seçeneğini aktif hale getirinBu işlem, iPhone'daki animasyon geçişlerini azaltarak işlemci yükünü hafifletir ve daha az pil tüketimi sağlar. Sonuç olarak cihazınızın şarjı çok daha uzun süre dayanır.iPhone Şarjı Daha Uzun Dayansın: Ekstra Pil Tasarrufu İpuçlarıSadece “Hareketi Azalt” ayarı değil, birkaç basit düzenleme ile iPhone pil performansını daha da artırabilirsiniz:Gereğinden fazla parlaklık pil ömrünü olumsuz etkiler.(Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile)Bu özellik gereksiz pil harcamasına neden olur.Tüm uygulamalara değil, sadece gerekli olanlara konum izni verin.Eğer iPhone'unuzun şarjı hızla tükeniyor, gün içinde birkaç kez şarja ihtiyaç duyuyorsanız bu ayar ve öneriler size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yöntemlerle:-iPhone pil ömrünü uzatabilir-Gün içinde daha az şarja ihtiyaç duyabilir-Cihaz performansını korurken enerji tüketimini azaltabilirsiniz