Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim piyasaları altüst etti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin 63,5 lira, en yüksek 4 milyon 366 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.328,41'den, çeyrek altın ise 7.223,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 14 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.322,05Satış 4.328,41Alış 7.024,00Satış 7.223,00Alış 14.048,00Satış 14.446,00Alış 28.013,00Satış 28.762,00Alış 3.427,88Satış 3.432,85