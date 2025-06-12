Kırmızı bayrak çekildi! 2 sahilde denize girmek yasaklandı

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar da serinlemek için sahillere akın etti. Türkiye'nin en güzel noktalarından biri olan Bartın'da ise İnkumu ve Güzelcehisar sahillerine gelenler ise denize giremedi.Kırmızı bayrağın çekildiği İnkumu'na İstanbul'dan gelen Nilay Mollalar, serinlemek için denize geldiği fakat yasaktan haberi olmadığını kaydetti.Yasak nedeniyle denize giremediğini anlatan Moğollar, denize giremedikleri için üzüldüğünü de kaydetti.Çeken Akıntı ve dalga nedeniyle yasaklanan plajlara, denize girmenin yasak olduğuna dair uyarı tabelaları yerleştirildi. Tabelalara rağmen denize girmek isteyenler ise sahil güvenlik ve cankurtaranlar tarafından uyarıldı. Her iki sahilde de dalga ve akıttığın şiddetinin azalmasının ardından yasakların kalkması bekleniyor.