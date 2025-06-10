İstanbullunun trafik çilesi başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 51
Kurban Bayramı'nın bitmesiyle tatilciler İstanbul'a geri döndü. Bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adım adım ilerledi.
Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve yazlık beldelere akın etti. Birçok vatandaşın bayram tatilinde İstanbul'u terk etmesiyle megakent adeta bomboş kaldı. 4 günlük tatil boyunca ise trafik oldukça akıcı seyretti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 51
Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbullunun da trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayramda aynı saatlerde yoğunluk yüzde 6 kaydedilirken, bugün yüzde 51'e kadar yükseldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 51
Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbullunun da trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayramda aynı saatlerde yoğunluk yüzde 6 kaydedilirken, bugün yüzde 51'e kadar yükseldi.