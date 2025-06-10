İstanbullunun trafik çilesi başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 51

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve yazlık beldelere akın etti. Birçok vatandaşın bayram tatilinde İstanbul'u terk etmesiyle megakent adeta bomboş kaldı. 4 günlük tatil boyunca ise trafik oldukça akıcı seyretti.Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbullunun da trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayramda aynı saatlerde yoğunluk yüzde 6 kaydedilirken, bugün yüzde 51'e kadar yükseldi.