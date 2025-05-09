Aksaray'da kız kaçırma meselesi yüzünden ev bastılar

Aksaray'da bir grup şahıs, ailelerinden kız kaçırıldığı iddiası üzerine sokağa döküldü.Yenikent beldesinden yola çıkan şahıslar, kızın tutulduğu öne sürülen Fatin Mahallesi'ndeki ikamete gitti.Burada eve baskın yapmak isteyen şahıslar, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşı karşıya geldi.Şahısların polise direnmesi sonucu olay yerine takviye ekipler istenirken çok sayıda polis ekibi, kısa sürede olay yerine geldi.Polis ekipleri uzun süre şahısları sakinleştirmeye çalışırken sakinleşmeyen ve binaya girmek isteyen şahıslar, zor kullanılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı.Buna da direnen şahıslara son çare olarak polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.Buna rağmen olay yerinden ayrılmayan şahıslardan birisi, polisi arayıp, polisleri şikayet etti.Polis memurlarını önce jandarma diye şikayet eden şahıs, 'Jandarmanız geldi biber gazı sıkıyor, arbede yaşıyoruz, Fatih Mahallesi'nde hepimizi dövüyorlar. Kadınlara el kaldırıyorlar, kadınları dövüyorlar. Polisiniz arbede yapıyor, mağdur tarafı dövüyor coplarla. Arkadaşlarınız bizi dövüyorlar.' diye yardım istedi.Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerinde şahıslar binadan uzaklaştırılırken, ekipler saatlerce binada nöbet tuttu.