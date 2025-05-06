Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! 6 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem yapılanmasında abi olarak görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli Burdur, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Iğdır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli Burdur, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Iğdır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.