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Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 6.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 6.05.2025 - 10:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! 6 gözaltıKonya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem yapılanmasında abi olarak görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli Burdur, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Iğdır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.