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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu gerçekleştirildi

Kentte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 4.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 4.05.2025 - 16:07 / Editör: Edin Uslu
İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu gerçekleştirildi
İzmir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Bornova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yeri uzun süreli teknik ve fiziki takibe alındı.

Silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu gerçekleştirildi