Edirne'de sınırda beyan edilmemiş 351 bin euro yakalandı

Danimarka’dan Ürdün’e uzanan para kaçırma girişimi, Türk güvenlik güçlerinin keskin gözünden kaçmadı...Sınır kapılarında titizlikle sürdürülen denetimler, bu kez de beyan edilmemiş yüklü miktarda parayı gün yüzüne çıkardı.Danimarka’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır, Kapitan Andreevo sınır kapısındaki görevlilerce şüpheli bulundu.Kontrol noktasına çekilen tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı.Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti.Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.