Ponzi sistemiyle 1.5 milyarlık vurgun! Polis o şebekeyi çökertti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişinin 'tefecilik' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda şikayet edilen bu kişilerin aslında dolandırıcılık mağduru olduğu ve şüphelilere yüksek kar vaadiyle ziynet eşyası, tapu, çek ve araçlarını teslim ettikleri ve zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı. Şikayetçilerin daha sonra şantaj amacıyla savcılığa başvurdukları belirlendi.Ayrıca mağdurların emniyette verdiği ifadede, şüpheliler tarafından 'şikayetçi olursanız yapılan operasyonu size de yaptırırız' şeklinde tehdit ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin 2021 yılından itibaren 'Ponzi' sistemiyle dolandırıcılık yaptığını ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişinin mağdur edildiğini tespit etti. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen 11 şüpheli, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kısmının akraba oldukları öğrenildi.Yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, sözleşme, doküman ile bin 300 dolar ve 260 bin Kazakistan Tengesi para ele geçirildi. Şüphelilerin toplamda 1.5 milyar lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Sorgularda suçlamaları reddettikleri ve birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, mağdurların bir kısmının henüz resmi şikayette bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları saydıkları anların güvenlik kamerasına yansıdığı bilgisi paylaşıldı.