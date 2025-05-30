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Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kentte polis ekipleri fuhuşun önüne geçebilmek adına kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şahıs tutuklanırken, 8 kişi ise sınır dışı edildi.

Ekleme: 30.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:17 / Editör: Edin Uslu
Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarında ise 20 bin 980 Türk Lirası, bin 100 Amerikan Doları, 10 bin Rus Rublesi, 36 bin Özbek Somu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.
Ayrıca, yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama