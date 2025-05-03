Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde paniğe yol açtı. Yunan basını Lefkoşa’da düzenlenen TEKNOFEST 2025’ten ve Başkan Erdoğan’ın ziyaretinden endişeli olduklarını yazarken GKRY Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürü Victor Papadopulos, ise bir radyo programında yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Erdoğan'ın ziyaretini kınıyoruz ve yeni ayrılıkçı eylemlerde bulunacaklarına dair duyumların duyulmasından büyük endişe duyuyoruz” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret Yunan medyasında paniğe yol açtı.Lefkoşa'yı ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini açacak ve ardından TEKNOFEST'te gençlere hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine saatler kala Yunan basınında panik başladı.Kathimerini Cyprus, Lefkoşa'yı "işgal altındaki topraklar" olarak tanımladı ve "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Erdoğan'ın ziyaretini kınıyoruz ve yeni ayrılıkçı eylemlerde bulunacaklarına dair haberlerin olmasından büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KKTC'nin isminin değişebileceği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Kathimerini Cyprus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürü Victor Papadopulos, PORT FM 95.00'de yayınlanan "DIASPORA IEDISEON" adlı programda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Erdoğan'ın ziyaretini kınıyoruz ve yeni ayrılıkçı eylemlerde bulunacaklarına dair duyumların duyulmasından büyük endişe duyuyoruz" dedi.Sigmalive gazetesi ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün işgal altındaki Lefkoşa'daki eski kaçak havalimanında başlayan TEKNOFEST'i de ziyaret edecek. Erdoğan, TEKNOFEST ödül törenine katılacak ve festivali ziyaret edecek, ardından işgal topraklarından ayrılacak." ifadelerini kullandı.