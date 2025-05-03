Cumhurtbaşkanı Erdoğan'dan net Kıbrıs mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu eser, bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerime sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.2022 yılında 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı Binasına, Cumhuriyet Meclisine, Yüksek Mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak.Bu eser, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında var olma iradesinin tezahürüdür. Kader ortaklığımızın da bir göstergesidir.Yerleşkenin Kıbrıs Türkünü daha da ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. İhtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızdayız.'Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz.'