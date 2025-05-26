Denizli'de priz skandalı! Gizli kamerayı öyle ustaca yerleştirmişler ki...

Denizli'de yaşanan olay, günlük kiralık bir odada konaklayan bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Misafir, odadaki üçlü prizin alışılmadık görünümünden şüphelenerek yaptığı incelemede, içine gizlenmiş bir kamera düzeneği buldu.Hemen emniyet güçlerine haber veren vatandaş, skandalın ortaya çıkmasını sağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı inceleme sonucunda kameranın aktif olarak kayıt yaptığını doğruladı. Daha da şaşırtıcı olan, aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha benzer gizli kamera düzeneklerinin bulunması oldu.Polis ekipleri, tespit edilen tüm gizli kamera sistemlerine el koyarken, cihazların kaydettiği görüntülerin içeriği ve amacı üzerinde titizlikle çalışıyor. İşletme sahibi ve bazı çalışanlar ifadeye çağrıldı.Ayrıca, odaların kiralanmasında kullanılan online platformlar ve kayıt sistemleri de inceleme altına alındı.Yetkililer, bu odalarda daha önce konaklayan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve mağduriyet yaşayanların emniyete başvurması gerektiğini vurguladı.Benzer bir olay, geçtiğimiz aylarda Sakarya'da bir bungalovda ortaya çıkmıştı. Gizli kamera düzeneği tespit edilen bungalovun iki sahibi tutuklanmış, işletme süresiz olarak mühürlenmişti. Ayrıca, aynı bölgede bulunan 91 bungalovun ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldığı belirtilmişti. Denizli'deki bu yeni skandal, turizm sektöründe gizli kamera sorununa dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.Denizli Emniyeti, vatandaşları günlük kiralık ev veya odalarda konaklarken dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle priz, duman dedektörü gibi sıradan görünen eşyaların şüpheli durumlarda kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Mağduriyet yaşayanların veya şüpheli durumlarla karşılaşanların en yakın emniyet birimine başvurması gerektiği ifade edildi.Denizli'deki gizli kamera skandalıyla ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Görüntülerin kimler tarafından ve ne amaçla kaydedildiği, bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı gibi sorular yanıt bekliyor. Kamuoyu, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını yakından takip ediyor.